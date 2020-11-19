自從前高雄市市長韓國瑜遭罷免後，各地接連發起罷免案，包括桃園市議員王浩宇和高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中，目前四人皆已進入第二階段。網紅「四叉貓」劉宇指出，罷免王浩宇案門檻31515份，已於10月13日送交38922份；並表示自己致電選委會，得知罷免王浩宇第二階段連署書已審核完畢，所以要罷免王的支持者們可開始規劃實體活動。
劉宇昨日在臉書發文，寫道：「每天關心各種連署案的進度：先說重點，剛剛打電話詢問選委會，他們說罷免王浩宇第二階段連署書審核完畢了！恭喜罷免王浩宇，可以開始規劃實體活動啦（滾動）！」
劉宇更刊出罷免四案目前最新進度：
【罷免王浩宇】
第二階段門檻：31515份
10月13日送交38922份，
選委會說已經審核完畢，等待公告中，
我先預估不合格率１５％，勉強通過門檻不需補件．
明年一月初投票這樣．
【罷免陳致中】
第二階段最低門檻為28690份
11月2日送交約29000份（詳細份數還未上官網）
根據選罷法第83條，審核期40天，
所以等12月初再來關心進度．
【罷免黃捷】
第二階段最低門檻為28783份，
連署時間：9/25～11/23
鳳山清捷隊聲稱11/20會送交第二階段連署書．
【罷免高閔琳】
連署時間：11/5～1/3
第二階段門檻：19520份
網友留言詢問：「選委會說的『審核完畢』是指要補件還是不用補件？有看沒懂。」劉宇則回覆：「審核完畢後把資料送交中選會再公告（我猜是下週一），所以公告之前不知道需不需要補件。」劉隨後也再度補充：「我猜是不用補件，不合格率15％，勉強過最低門檻。」
(中時新聞網)
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