比特幣(Bitcoin)是投資標的亦或投機，在金融界仍有爭議，近期爆噴無疑仍是市場最吸睛現象之一。過去24小時已在1比特幣比18000美元價位震盪，是今年最低點價位４倍有餘，但有人認為這只是超級牛市序幕，花旗銀行(citibank)更預期至明年12月31日比特幣價位將達31.8萬美元，相當於還有約1667%漲幅。

花旗報告指出，比特幣現金市場條件與50年前的黃金極為相似，疫情期間Fed(美國聯準會)大量放水，還明示在GDP(國內生產總值)、就業率等數據回升前不會加息，接近無限量化寬鬆的印鈔政策把市場帶向通貨膨脹與美元走貶，宛如1970年代環境，現在取代黃金作用的比特幣當然值得看漲。

對比特幣看好程度，花旗比不少專做加密數位貨幣多頭的機構還驚人。銀河數位(Galaxy Digital)執行長諾沃葛拉茲(Michael Novogratz)也認為比特幣取代黃金，成為投資人避險標的，但他喊出到明年底的價位不到花旗的1/6，落在5.5萬美元至6萬美元間。

值得注意的是，不少投資巨頭，包括全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里歐(Ray Dario)等人均對比特幣無好感，最大批評包括無法定兌換性、欠缺可預測性與穩定性。關於穩定性確實有歷史數據可證明，比特幣在2017年單年漲幅1375%，該年12月17日締造18984.77美元史上最高價，但隔年年跌幅逾73%，最低還曾不到3400美元。

(中時新聞網)