一名女子日前在網路上痛訴，她的前男友和新歡去摩鐵開房間，竟向櫃台報她的名字與電話，而且前男友疑似在過程中「太激烈」，導致房間床單與棉被弄破，摩鐵業者事後向她要求賠償5萬元，她解釋遭盜用名稱，但前男友卻一直不接電話，讓她不知道該怎麼辦，直說「根本就是無妄之災，真的很渣！」

該女子在臉書粉專「靠北住宿2.0」發文表示，她的前男友和現任女友去台中某間摩鐵，進房前竟向櫃台報她的資料，包含姓名和電話，沒想到前男友進房後，和現任床戰太激烈，竟將床單及棉被弄破，而摩鐵業者卻打電話叫她賠償，整組床單加上棉被要價5萬。

該女子心想莫名其妙，便向摩鐵解釋她姓名及電話被前男友盜用，並提供前男友的電話，要對方去找他賠償，「但前男友一直裝死不接摩鐵的電話，摩鐵人員認為是我要規避責任才這樣解釋，堅持要我賠償」，令她直呼整件事情根本就是無妄之災，詢問大家應該如何是好，「前男友真的很渣！」

許多網友看到貼文後都相當氣憤，留言表示「提出不在場證明不就好了，摩鐵應該也會有他們進出的影片啊！」、「整組床單加被子要5萬，不會是男友串通外人來訛詐妳吧！」、「登記入住要證件啊？沒核對是飯店問題，如果是休息最好要留資料啦，然後前男友的行為已經涉及個資法，請提告」

(中時新聞網)