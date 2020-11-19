新冠肺炎重挫今年好萊塢電影，DC電影《神力女超人1984》就因疫情延期多次，該片原訂於耶誕檔期在台上映，稍早北美地區也確認，即使在超過50％戲院關閉的狀態下，仍會於12月25日在電影院及串流影音平台HBO Max同步上架。據外媒報導，北美以外的國際市場將在12月16日上映，台灣觀眾最在意的映期是否調整，則待台灣華納兄弟正式公布。

導演派蒂詹金斯（Patty Jenkins）不諱言地在推特寫道「是時候了」，「在某些時候，我們必須選擇分享自己所擁有的愛和快樂，為了我們所愛的粉絲，希望這部電影可以在佳節時刻，帶給大家一點喘口氣和開心的時刻。」她希望在疫情控制得宜的地區，粉絲們能進戲院看片支持，「同時現在也將開放在串流平台，可以安全在家觀賞，希望大家觀影時，能像我們製作電影一樣開心」。

《神力女超人1984》故事背景設定在1980年代的冷戰時期，神力女超人60多年來孑然一身、低調地在這個世界上過活，已讓她變得飽經世故，更加成熟睿智。心愛的史提夫崔佛雖然驚喜回歸，但她也發現自己要面對兩位全新的敵人：豹女和麥斯威爾洛德。

(中時 )