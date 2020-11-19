前總統馬英九日前提及兩岸服貿協議，因民進黨與太陽花學運的惡意阻擋，無法通過，痛批此舉根本是誤國、害國。民進黨副秘書長林飛帆回應，「對中國卑躬屈膝的時代已經結束了」，台灣人早已經往前走了。對此，宅神朱學恒酸說，「非帆公子說的沒錯，因為新的時代是要對民進黨卑躬屈膝啦」。

東協與中日韓澳紐等15國，簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），台灣卻被排除在外。馬英九談及此事時提到，在民進黨與太陽花學運的惡意阻擋下，兩岸服貿協議無法通過，「這種誤國、害國之舉，令人痛心與不齒」，也為兩岸經貿關係平添嫌隙，成為兩岸務實探討共同參與區域經濟整合的絆腳石，更為台灣加入大陸所主導的RCEP增加難度。

林飛帆在臉書回應，「三一八太陽花運動大概是馬英九前總統心中永遠的創傷」，六年過去了，也許馬前總統仍然無法忘懷，但希望他能夠走出這個挫敗感，看看這些年，台灣人一起在全世界創造的成績，「馬前總統可以選擇不去看這些台灣社會的脈動，也可以繼續對太陽花咬牙切齒，但請記得，對中國卑躬屈膝的時代已經結束了。」

就在昨（18）日國家通訊傳播委員會（NCC），宣布中天新聞換照案結果為駁回申請、不予換照後。朱學恒今日在臉書轉PO林飛帆稱「對中國卑躬屈膝的時代已經結束」相關報導，寫下「非帆公子說的沒錯，因為新的時代是要對民進黨卑躬屈膝啦，您真內行」。

(中時新聞網)