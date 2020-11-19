美豬、美牛將在明年1月1日開放進口，但至今衛福部仍尚未派員前往美國進行查廠，外界關心若無法於明年1月前完成稽核作業，美豬、美牛是否仍能如期開放進口？衛福部長陳時中今表示，就算無法於明年1月1日前完成查廠，美豬仍然會開放，但強調開放不等同會讓它進來，怎麼大家講的好像「我們強拿著肉要灌到大家嘴內？」

陳時中今出席廣播節目活動，會後接受媒體聯訪時抱怨外界對美豬、美牛反對的聲音，認為開放是一回事，但若不符合國內的安全衛生標準，仍不會讓它進來，怎麼現在好像被講的我們強拿著肉要灌到大家嘴巴內？

陳時中強調，不是所有美豬美牛都能進口，相關的安全衛生標準要符合我們的規範，例如MRL（殘留容許量）要符合標準，否則就是退運、銷毀，這部分廠商必須要去衡量。

但至今我國仍未派員赴美進行稽查，陳時中並未承諾會在12月完成查廠，坦言目前與美方都還在談判，對於查廠規模、人力部分並未多談，僅說「因疫情有很多地方需要妥協，不過基本原則還是要眼見為實。」

(中時 )