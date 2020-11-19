歐股周三開低走高，區域內的企業購併活動和新冠疫苗數據的信心，擊退了病毒快速擴散的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲1.72點或+0.44%，為390.54點，重新站上逾八個月的高點。經濟敏感的部門例如汽車股、銀行股、採礦股、零售股皆領漲逾1%。

輝瑞疫苗試驗最終結果顯示，該疫苗有效性為95%，以及足夠的兩個月安全數據，為申請美國緊急使用授權鋪平道路。

而市場反應為多方的衡量，任何疫苗的推出預計仍需要一段時間，而美國和歐洲在尚無新刺激下陸續收緊社交管制，仍會為經濟活動帶來影響。

儘管對封鎖的擔憂，歐股仍走在月度最佳紀錄的路途，歐盟上兆歐元刺激已排上議程以及新冠疫苗不斷的正面新數據，讓投資人下注於全球經濟復甦。

英國在周二單日新增死亡人數破紀錄；英國目前亦為歐洲包括俄羅斯累計死亡人數最多的國家。

英國RSA保險公司漲4.6%。該公司獲加拿大Intact金融和丹麥Tryg保險的72億歐元(約95億美元)收購要約，RSA集團呼籲股東同意該併購案。

德國交易所上漲2.4%。該德國股市交易營運商指出，將以18億歐元收購公司治理諮詢ISS的80%股權。

德國車用零件供應商舍弗勒(Schaeffler)跌5.3%。舍弗勒的中期銷售目標低於投資人預期。

航運集團快桅(Maersk)跌1.0%。快桅季度銷售和營業利益皆符合於先前預測，獲利預期維持不變。

(時報資訊)