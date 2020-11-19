日本國內18日新確診者高達2203位，創下單日新增人數新高。同時，鄰國韓國，也已連續兩日確診人數突破300位，並創下3個月新高。新冠疫情方興未艾，不見些許停歇，日韓兩國該應該更有效率地來做防疫工作，目前是雙方政府傷透腦筋的頭號大事。

日本共同社最新統計，目前日本單日新確診人數2203位，創下單日新增人數最高，也比14日單日確診的1735日人，比例還要多出快到三成左右。這兩千多位新確診者，分別分布在：東京493人、神奈川226人、埼玉126人、靜岡87人。此外，共同社也表示，日本各區單日確診者均創新高，疫情持續在全日本蔓延開來。

據悉，東京都今日將召開專家會議，然後會將疫情警告上調一個等級，到最高級的疫情正在擴大中。除了首相菅義偉對日本每日漸增確診者數目感到擔憂外，日本醫師會會長中川俊男，也要求日本人應主動避免前往疫情擴大地區。

進入11月後，日本國內感染人數與日俱增，從12日起已連續3天創下新高紀錄。

至於韓國，韓聯社表示今日最新確診者達343位，較18日增加30位外，並連續兩天單日確診者逾300位，累計近3萬位已感染新冠肺炎。

韓國今日也是防疫等級調升至1.5級實施首日，範圍包括：首爾市，京畿道，光州市，江原道部分地區，實施期限先訂定兩星期。23種公共場所包括夜店，KTV，室內表演場，餐廳與咖啡廳等將限制人員進出。同時，消費者須強制戴上口罩，出入必須登記，聲色場所也禁止跳舞與擅自亂換座位。一旦違反以上規定，將罰10萬韓元，業主也需連帶處以最高300萬韓元罰鍰。

(時報資訊)