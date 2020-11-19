2006年8月9日，洪若潭宅關閉五年後開放讓媒體進入拍照，畫面中鐵門早已生鏽。（中時資料照，圖／楊秀員攝）

民國90年9月5日，發生在彰化縣二林鎮的商人洪若潭一家五口滅門自殺慘案，震驚全國。案發所在，占地近三千坪、荒蕪近五年的凶宅，經過法院三度法拍，終於被一名住在汐止的退休醫師李世傑買走了。

洪若潭一家失蹤後，外傳其生前曾向銀行告貸了上億元的貸款，但名下資產只有住宅可以拍賣，該位退休醫師參加法拍，以一千一百多萬元買下。

洪若潭位於二林鎮中西里的住宅，2001年發生一家五口疑似自殺滅門命案，但只在自家的焚化爐發現洪若潭與妻子姚寶月的屍骨。三名已成年子女則失蹤。檢警懷疑，洪若潭可能經商失利負鉅債後，將三名子女以加工手法殺害，送進焚化爐焚化後，先將屍骨掩埋，夫妻再自殺。

洪若潭豪宅內部畫面。（中時資料照，圖／李安邦攝)

2001年疑似洪若潭夫婦的屍骨即在這座新購的焚化內被發現。（中時資料照，圖／鐘武達攝）

洪若潭住家後院的水塔上，寫有再見字樣。（中時資料照，圖／鐘武達攝）

洪的三名子女洪崇釜、洪崇荏、洪孟瑜(女)，雖然被懷疑也死亡，但因未找到屍骨超過七年，迄今也被宣告死亡。

命案隨著時間流逝逐漸被淡忘，當時豪宅大門深鎖，庭院深深，裡面蔓草如煙，彷彿一座死城般，讓過往民眾視為禁地。檢警調查，洪若潭生前曾向台灣中小企業二林分行告貸鉅額款項，銀行只透露貸款數目，比賣出去房屋的價格多出好幾倍，但拒絕透露實際的貸款金額。

不過，銀行證實，由於民間很避諱凶宅，而且洪家發生的命案又很玄奇，靈異傳說多，更讓人害怕，銀行拍賣，其實也賣不出去，反而還要花費一筆拍賣的費用，所以在案子發生後，銀行遲遲不敢辦理拍賣。

沒想到，2005年汐止鎮市的退休李姓醫師到銀行接洽相關的拍賣問題，銀行也因為有人投石問路，才向法院等辦理相關的法拍程序，經過三次拍賣，才由李醫師買下。如以市價計算，這幢住宅土地及建物，價值至少數千萬元。

2007年李姓退休醫生買下洪若潭宅，更辦起中秋烤肉趴欲破除迷信，當時民眾領取烤肉用具與材料很踴躍。（中時資料照，圖／楊秀員攝）

2007年間，李姓退休醫生買下洪宅，在當時曾預計改建成度假村，預計規劃成4層樓、共12間雙人套房的住宿區。（中時資料照，圖／焦正德攝）

李醫師為了破除迷信與外界印象，在2007年中秋節，還雇用外燴準備了300人份的肉片、1000條香腸，及炒米粉、炒飯等，讓民眾享用，也在屋前高掛「祝中秋節快樂」紅布條，估計邀請數百名鄉親開連歡晚會，李醫師說，經過這場聯誼歡樂，象徵宅院舊時代已過去，是宅院重獲新生命開始，希望今後不要再以凶宅稱呼，而是李家住宅。李醫師當時表示，為破除靈異的說法，讓大家樂於進來聯誼，在他買屋1年餘，斷斷續續在裡面住了2個多月，從未碰過任何靈異現象。

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