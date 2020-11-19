口罩實名制將放寬 陳時中：未來朝常態化研擬 09:502020/11/19 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為口罩工廠一景。（示意圖，本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著秋冬專案的出爐，國內防疫的口罩政策也將研擬開放，衛福部長陳時中今首度透露，由於國內口罩生產量足，因此實名制口罩機制將研擬放寬，未來民眾購買的數量可望不限於兩周九片，但仍需緊扣實名制的原則。 陳時中今出席廣播節目活動，會後受訪時表示，目前實名制口罩為兩周可購買九片，未來會朝逐漸常態化研擬方案，「畢竟每天包口罩也不是辦法」，但現在國內口罩單日產能擴及兩千萬片，戰備庫存達六億片，因此未來市場上應是更容易買到，會持續維持實名制機制確保價格穩定。 (中時 ) #防疫 #口罩 #政策 #陳時中 #實名制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－經濟復甦強勢 市場吸引外資 04:102020/11/19 全球財經 遠東新世紀 獲十大永續典範最高榮譽 04:102020/11/19 產業特刊 美豬牛未查廠1／1仍會開放 陳時中：沒強拿肉要灌大家嘴 09:452020/11/19 生活 陳時中推豬肉標章 民怨看攏嘸 04:102020/11/19 地方新聞 《國際社會》疫情再發威 日韓單日確診人數齊創高 09:432020/11/19 財經 中鋼六度獲十大永續企業典範 04:102020/11/19 財經要聞 金磚峰會 訂五年合作路線圖 04:102020/11/19 全球財經 開發金Q3法說 射出新三箭 04:102020/11/19 金融．稅務 陸人免14天檢疫 港擬定粵澳優先 04:102020/11/19 焦點新聞 因應RCEP影響 經部22日會七大產業 04:102020/11/19 全球財經 生活熱門新聞 牛肉麵風波周玉蔻抵制失敗再吐驚天6字 宅神：辣台派終於瘋了 - 生活 不是洗廁所？馬桶旁噴槍真實用途 網驚：誤會好多年 - 生活 冷凍水餃界霸主是誰？眾人狂推「大哥牌」餡多爆汁 - 生活 「沒有強拿肉要灌大家嘴」 陳時中：美豬牛未查廠元旦仍開放 - 生活 台中捷運怎麼玩？沿線景點曝光 網一看哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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