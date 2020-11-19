隨著秋冬專案的出爐，國內防疫的口罩政策也將研擬開放，衛福部長陳時中今首度透露，由於國內口罩生產量足，因此實名制口罩機制將研擬放寬，未來民眾購買的數量可望不限於兩周九片，但仍需緊扣實名制的原則。

陳時中今出席廣播節目活動，會後受訪時表示，目前實名制口罩為兩周可購買九片，未來會朝逐漸常態化研擬方案，「畢竟每天包口罩也不是辦法」，但現在國內口罩單日產能擴及兩千萬片，戰備庫存達六億片，因此未來市場上應是更容易買到，會持續維持實名制機制確保價格穩定。

(中時 )