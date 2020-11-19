朱立倫：蔡政府傷害台灣的言論自由與民主制度 09:522020/11/19 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫。(朱立倫辦公室提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天新聞台換照遭駁回，國民黨前主席朱立倫今早在臉書為新聞自由哀悼，他指出，政治人物最困難的一向是做出和自己立場、利益不同，但對於民主制度有價值的選擇。藉由一代代的政治人物，所做出的典範，成為一個國家民主穩定的基礎。 朱立倫說很遺憾，等了一晚，沒等到蔡政府出手力挽。NCC四大理由根本「罪不至死」，不足以關中天電視台。民進黨蔡政府、蘇貞昌院長，做了負面典範。傷害了台灣的言論自由與民主制度。 (中時 ) #民主 #自由 #朱立倫 #制度 #NCC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨扼殺言論自由 江啟臣：台灣民主要窒息了 07:492020/11/19 政治 中天撤照 議員黃紹庭：「最黑暗的一天」 15:272020/11/19 政治 NCC關中天 侯友宜惋惜：悍然用手段消失多元聲音 11:362020/11/19 政治 秋鬥11月22日站出來 捍衛言論自由 04:102020/11/19 焦點要聞 短評／NCC扼殺民主 04:102020/11/19 時論廣場 「中天關定了」預言成真 羅智強：台灣民主成最大笑話 11:222020/11/19 政治 江啟臣自稱丐幫幫主 朱立倫：國民黨是錢窮志不窮 15:242020/11/19 政治 綠營人士指民進黨政黨價值已失 04:102020/11/19 焦點要聞 雙北議員怒斥 就是要媒體噤聲 04:102020/11/19 焦點要聞 北京國安法惹了「五眼聯盟」陸反嗆：「十眼」也要戳瞎 16:502020/11/19 國際 政治熱門新聞 【政新鮮】蘇貞昌祭旗他換權位？！鄭麗文震怒大罵「教壞囝仔大小」 - 政治 戰機為何起飛2分鐘就詭異消失 前F-16飛官爆可能出事原因 - 政治 NCC主委陳耀祥一句出口 彭文正：今天聽到最大笑話 - 政治 打臉NCC ？親綠媒體人酸爆民進黨：根本黑社會 - 政治 王浩宇要完了？四叉貓爆罷免「真實數字」：中選會已審核完畢！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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