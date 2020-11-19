中天新聞台換照遭駁回，國民黨前主席朱立倫今早在臉書為新聞自由哀悼，他指出，政治人物最困難的一向是做出和自己立場、利益不同，但對於民主制度有價值的選擇。藉由一代代的政治人物，所做出的典範，成為一個國家民主穩定的基礎。

朱立倫說很遺憾，等了一晚，沒等到蔡政府出手力挽。NCC四大理由根本「罪不至死」，不足以關中天電視台。民進黨蔡政府、蘇貞昌院長，做了負面典範。傷害了台灣的言論自由與民主制度。

(中時 )