櫃買中心指出，為提振上櫃股市量能及活絡冷門股交易，奉主管機關核准推動上櫃股票造市者制度，預計於明（110）年6月底推出，同時採行造市者及交易獎勵參與者兩者並行機制，藉由造市者持續提供具競爭力的報價，交易獎勵參與者積極參與股票交易，增加投資人買賣成交機會，達活絡市場之效，另將提供一定之獎勵及費用減免措施，以鼓勵證券自營商來積極參與造市者制度。

櫃買中心規劃將在明年第二季初篩選出優質之低流動性股票，供有意願參與造市制度之證券自營商選擇擔任報價或交易之標的，其中優質低流動性股票鎖定上櫃普通股，且須符合上櫃滿1年、日均成交量及週轉率及波動率較低、最近年度財報無虧損及EPS大於2元、且近一年有配息等三大篩選標準。

造市者需挑選一定數量的優質低流動性股票再另搭配其他股票來進行造市，達成報價義務依造市成效可獲得櫃買中心對造市標的提供25％到60％不等的業務服務費折減，為提高造市意願最高可再折減自營帳戶的業務服務費25％。

(工商 )