自新冠肺炎疫情爆發以來，國內疫情獲得穩定控制，雙鋼印實名制口罩徵收至上（10）月15日，恢復部分徵收，而目前口罩量充足，政府也有意修定實名制口罩購買數量，目前實名制以成人來說，14天可購買9片，預計於明年元旦起將該為14天可購買10片，為方便藥局作業，口罩將由廠商直接包裝。

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡濤洤指出，從疫情的初期，民眾在藥局購買的實名制口罩7天只能買2片，到7天能購買3片，再到後續14天購買9片，由於國內疫情控制相當穩定，口罩供應量充足的情況下，目前有意於元旦起改為14天購買10片，而目前已提案至行政院，一切待行政院準核即可。

實名制口罩改為從一開始的2片到9片，當時有不少民眾反應「何不直接以10片販售？」對此，蔡濤洤則解釋9片這數字取決來自於3片的倍數。而因應市場機制，口罩除改以10片販售外，也考量藥局相關人員，自疫情以來相當辛勞，因此往後將採取廠商直接製造10片為一包方式，直接送往藥局等通路販售。

至於，日前曾傳出實名制口罩有意要調漲之說，蔡濤洤表示「口罩仍維持5元一片」，而未來一包10片，等同於一包50元，新制預計於明年元旦起上路，但實施方向還得待行政院公布。

(中時新聞網)