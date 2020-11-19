南港老爺行旅「我是創意家」住房專案則結合5家獨具創意的手作商家合作。（南港老爺行旅提供）

旅人客房1大床。（南港老爺行旅提供）

在疫情持續影響邊境管制，國際商務人士無法入台的情況下，強化與外部企業合作，南港老爺行旅推出「我是創意家」及「冬聚1＋1≠2」雙住房專案，旅人客房專案價3389元起，除享用南港老爺Soft Kitchen的自助早餐，並與米其林必比登推薦的「欣葉小聚」合作，推出1泊2食「冬聚1＋1≠2」專案。

房客入住期間僅需步行5分鐘，即能品嘗「欣葉小聚南港店」當季的雙人組合套餐。據悉，欣葉小聚的師傅年紀輕輕就進台菜習藝，功力底蘊深厚，其料理創意源源不絕，透過各式醬料及烹調手法，研發傳統創意兼具的新式台菜，如改良自傳統滷豬腳的「三杯Q彈豬腳」；糯米椒炒皮蛋取自閩南語諧音的「青龍皮皮挫」，附鍋巴的「海鮮酸辣湯」及獨門配料的「寶島季節冰」。

此外，業者另一個住房專案「我是創意家」則結合5家獨具創意的手作商家，包含了Carpenter木匠兄妹木工房、自己印紙膠帶、知品手作布包、Hubox及徐氏父女手工皮件，專案贈送500元體驗券及內含百元獨家限定的icash，可任選喜愛的課程、享受DIY的樂趣；且因位於捷運南港展覽站附近，佔盡地利之便，可搭乘大眾交通工作，盡情探索台北城。

(中時 )