海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊郭姓中士日前到左營區博愛四路KTV消費，他酒後在電梯失控，對女警胡言亂語、恐嚇，一旁的男警員為防止場面失控，請他離開電梯，但這時郭男失控，與男警員拉扯與揮打，造成男警員多處受傷。警方到場壓制郭男並逮捕。

34歲郭姓中士於11月7日到這家KTV消費，無故毀損二樓包廂內物品，KTV員工報案請求協助。左營分局博愛四路派出所警員獲報前往處理，郭男還裝傻，說不知道包廂內的物品損毀，警方於是請他一起搭電梯到一樓，了解狀況。

未料，郭男在電梯中突然情緒失控，反覆質問並步步逼近鄭姓女警，王姓員警見郭男無法控制情緒，便上前請其離開電梯，郭男一手拉住電梯門，並繼續胡言亂語、恐嚇。

王姓員警為避免郭男遭電梯夾傷，且見郭酒醉有自傷及傷人之虞，就在他要帶郭回派出所依警察職權行使法進行保護管束時，郭男再度失控，拉扯王姓員警的上衣領口、胡亂揮打，造成王姓員警臉部、頸部及手部多處擦挫傷。

快打警力隨即到場處置，以優勢警力將體格壯碩的郭男依妨害公務及傷害罪嫌現行犯逮捕。警方訊後，移送橋頭地檢署偵辦。郭男酒醉損毀KTV包廂內裝潢木板，店家計損失新台幣2千元，店家目前暫保留毀損告訴。

軍方對此震怒，海軍陸戰隊指揮部19日表示，郭姓中士於休假期間和友人至KTV消費，疑涉違法情事，全案已配合司法調查，依法偵辦。該部秉「留優汰劣」原則，經查屬實，一律檢討汰除，並援為案例，持續強化官兵法紀教育，確保單位內部純淨，維護團隊榮譽。

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(中時 )