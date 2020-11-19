新冠肺炎疫情持續肆虐，多國傳出第二波疫情，確診人數不斷增加，其中日本單日確診人數更創下新高。我國駐日代表謝長廷表示，比起日本，台灣真是個奇蹟，做為台灣人有幸福的感覺，呼籲不要內耗在無謂的惡鬥上。
日本18日暴增2195人確診病例，創下單日新高，謝長廷在臉書指出，歐美疫情不斷升高，日本近日的確診人數也頻頻創新紀錄，有點壓不住的感覺，比較起來，台灣一直保持本土0確診是個奇蹟。
謝長廷說，這個時候，台灣的本土經驗可以和世界交流銜接，台灣的主體性要融入世界、為世界所接受，現在絕對是個好機會，希望國人珍惜、團結奮鬥，不要內耗在無謂的惡鬥上面。
指揮中心統計，截至18日，國內累計607例確診，分別為515例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、539人解除隔離、61人住院隔離中。
(中時新聞網)
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