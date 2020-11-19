經濟部第3季製造業產值3兆2,248億元，較上年同季減少4.56％，連續7季負成長，惟減幅已較第2季之-11.39％明顯收斂，主因COVID-19疫情衝擊全球經濟成長動能，傳統產業需求仍顯疲弱，加上國際原物料價格處於相對低檔影響，惟受惠於消費性電子新品備貨需求釋出、新興科技應用穩定推展、陸廠提前拉貨效應，以及廠商持續擴增國內產能，抵銷部分減幅。

展望第4季，隨歐美年終消費旺季需求提升、消費性電子新品接續上市，及新興科技應用持續推展，可望帶動我國資訊電子產業供應鏈持續擴張，惟全球肺炎疫情進入秋冬有再次升溫跡象，加上美中貿易科技爭端未歇等因素對我國製造業生產之影響，需持續密切關注。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值創歷年單季新高，年增8.79％，主因國際品牌行動裝置新品上市，加上5G通訊、高效能運算及物聯網等相關晶片需求強勁，帶動積體電路業產值達4,558億元，創歷年單季新高，年增15.10％，連續第3季二位數成長，加上液晶面板及其組件業亦受惠於終端消費市場增溫，推升IT、電視面板需求熱絡，年增4.99％，擺脫自106年第4季以來連續11個季度的負成長。電腦電子產品及光學製品業因宅經濟及遠距商機持續發酵，加上廠商擴增國內產能，致產值年增7.87％，延續107年第2季以來連續10季的正成長。

傳統產業方面，主要產業減幅皆已較第2季縮小，其中石油及煤製品業、化學原材料業及基本金屬業仍受疫情抑制需求、國際原物料價格低緩，以及部分廠商產線安排定檢等影響，分別年減40.31％、21.53％及16.28％。機械設備業年減2.72％，主因工具機、平面顯示器生產設備等因疫情與中美紛爭續呈減產，惟半導體生產設備受惠客戶積極擴充產能而增產，致減幅明顯收斂。汽車及其零件業因疫情衝擊外銷市場，年減3.31％，惟客貨兩用車因新車款熱銷而增產，抵銷部分減幅。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，109年第3季製造業生產指數120.51，創歷年單季新高，較上年同季增加6.32％，延續108年第3季以來正成長走勢。

(工商 )