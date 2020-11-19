總太地產（3056）今（19）日下午將舉辦法說會，外資已連續2日買超，早盤股價一舉突破40元大關、最高來到40.8元，創下波段新高價！

總太地產在北屯區太原段的「總太聚作」案，總銷金額65億元，其中近千戶住家已於近期完銷；總太在太原段還有逾1萬坪的大面積土地，年底將推出三、四期、總銷合計高達百億的造鎮大案「心之所向」，總戶數逼近2000戶，已引起購屋族的詢問！

台中捷運綠線本月16日起展開試營運，首日搭乘人數突破7.5萬人次，總太地產看準捷運車廂的廣告效益，搶先卡位中捷限定車廂廣告，「心之所向」造鎮大案首度曝光，成為台中捷運車廂首宗建案廣告，話題性十足。

總太地產在限定兩列車廂內，首度曝光的新案「心之所向」，並落實共好理念邀來社區頭家拍攝系列廣告，包括知名餐廳「阿爸的家」、「阿勇手作」、「Alisa.sa精油療癒」等，搭配「回家，遇見更好的自己」、「人生百味，有你就夠味」等暖心標語，另掃描QR CODE可參加暖心金句挑戰賽，總獎金9萬元。

(工商 )