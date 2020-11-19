市場轉向高風險投資，周三紐約期金收低；因美國製藥大廠輝瑞(Pfizer)和德國生技公司BioNTech SE宣布，雙方共同開發的新冠病毒疫苗於第三期試驗告捷，加上日前美國製藥公司莫德納(Moderna)亦傳出好消息，使投資市場氣氛更加樂觀，促使資金轉入其他風險較高的資產投資，令期金價格收低，為連續2日下跌。

分析師表示，儘管現在市場期待未來幾個月內疫苗問世，使金價短期承壓，不過就算疫苗開發成功，恐怕無法在短時間內廣泛施打，加上冬天將近，疫情仍有可能加劇，因此長期看來金價還有上漲空間。

周三(11/18)報價，12月黃金跌11.2美元，報每盎司1873.9美元，12月白銀跌0.2美元，報每盎司24.45美元，1月白金漲13.8美元，報每盎司950.9美元，12月鈀金漲27.5美元，報每盎司2354美元。(商品行情網)

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