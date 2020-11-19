11月9日美國製藥公司Pfizer與合作夥伴BioNTech共同宣布，其研發的新冠病毒試驗疫苗的有效性高達90%以上，遠高出科學家預期的70-80%；美國政府對施打疫苗的目標上，預計在明年第二季全美民眾都可接種疫苗！街口投信全球時尚精品基金經理人蕭智偉表示目前疫苗研發的正面訊息，大大提振投資人對消費市場前景的信心，精品消費市場復甦曙光乍現！

疫苗研發利多，刺激今年因疫情影響受創慘重的航空、郵輪、旅遊業股價反彈，精品股也同步慶祝，Saint Laurent和Bottega Veneta奢侈品品牌的擁有者開雲集團（Kering）表示，集團第三季度銷售額下降1.2％，遠優於分析師預期下滑9.1%的幅度，大幅提振奢侈品行業開始從疫情大流行中復甦的樂觀預期；LVMH與Kering集團股價分別大漲7.7%與6%。

野村全球品牌基金經理人呂丹嵐表示，精品股第3季財報表現分歧，雖整體產業較第2季復甦，但歐洲精品業過去多仰賴觀光客，復甦較緩慢。反觀中國及美國，部分強勢品牌在第3季已恢復正成長。

百達分析，因為精品公司減少租金、營運成本與差旅支出，又調漲商品價格。在市場危機時，實力雄厚的公司通常會出手購買實力較弱的公司，預期將有更多併購案。

(時報資訊)