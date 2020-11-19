紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）周三突然宣布，因新冠肺炎感染病例數激增，該市的公立學校自周四（11月19日）起全面關閉。

白思豪表示，在新冠狀病毒7日平均陽性檢出率達到3%門檻後，市府出於極為審慎的考量，決定關閉學校。他在推特上表示：「我們必須反擊第二波疫情」。

白思豪未說明這項措施將持續多久。紐約市校長已被通知攜帶必要物品，因為遠程教學將自周四早晨展開。

紐約市教育局局長卡蘭薩（Richard Carranza）在周三發送給家長的通知信中表示，學生將改為遠端線上學習，所有學校建物都將關閉直到接獲進一步通知。他並在信上強調，這是一個暫時性的關閉，只要達到安全的狀態，學校就會重新開放。

根據路透社統計，由於第三波疫情造成確診激增，周三美國因感染新冠狀病毒而死亡的人數已經突破25萬大關，將使該國醫療照護系統承受巨大壓力。

截至周三下午，美國染疫住院人數已經超過7萬8,630人，創下疫情爆發以來單日新高記錄。以7日均值來看，美國每天有多達1,176人染疫死亡，超過疫情排名第二與第三的印度與巴西每日死亡病例之總合。截至目前為止，美國累計確診病例約達1140萬人，仍是全球唯一確診破千萬的國家。根據路透社統計，美國每天平均將近15萬8,000人確診。

越來越多州與地方政府已經採取更多更嚴格的新限制，以遏阻疫情持續急升。除了美國最大學區紐約市宣布自周四起關閉學校之外，最新的發展亦包括俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）已經要求民眾不要出門，一些先前抵制強制戴口罩的地方也通過了強制令。

(時報資訊)