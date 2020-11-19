就在《The Athletic》權威記者查拉尼亞19日爆料勇士「浪花弟」克雷湯普生練球時右小腿受傷，才跟浪花弟一起練過的林書豪馬上發推，「不！不要是克雷，反覆受傷總是讓人很擔憂，但他是野獸，他的傳奇距離結束還早，且繼續撰寫中。」

也難怪林書豪會被這個爆料嚇到，畢竟他先前才被拍到跟克雷湯普生一起練球，也讓豪哥新球季加盟勇士呼聲越來越高，如今浪花弟的傷勢恐怕不只傷到右小腿，甚至可能傷到右腳跟阿基里斯腱，看來傷情並不樂觀，也讓豪哥能否加盟勇士生變。

儘管勇士並未因為克雷湯普生的突然受傷，改變他們在今年NBA選秀會的布局，仍用榜眼籤選來曼菲斯大學中鋒懷斯曼，也讓勇士新球季陣容趨於完整，或許浪花弟的傷情，反而會加快勇士簽下林書豪的速度，就看勇士高層怎麼想了。

林書豪20日也在IG分享別人幫他畫的髮型演進圖，且寫，「這些圖像太驚人地真實了，感謝我最棒的球迷『windows of angles』藝術作品，我現在的髮型簡直就像垃圾，我接下來該用怎樣的髮型呢？」看來他又想在頭髮上面大做文章了。

(中時 )