搶攻企業尾牙商機，台北國賓大飯店打「米其林牌」以廣招徠，館內連續三年獲米其林推薦的國賓粵菜廳、川菜廳尾牙專案每桌16,800元起，享席間果汁無限暢飲、台啤加價無限暢飲並加贈紅酒，訂滿五桌以上再免費送各式餐券、住宿券，標榜為公司行號準備員工抽獎禮品。另外，台北國賓全新華麗宴會廳空間亦開放尾牙訂席，讓企業面子裡子兼顧。

台北國賓中式川、粵桌菜五桌起就能訂席，週日至週四每桌16,800元起，享果汁無限暢飲再贈送兩瓶紅酒；週五、週六每桌20,800元，可享台啤、果汁、汽水無限暢飲，再加贈兩瓶紅酒，主廚也特別將「和牛臉頰」、「桔汁羊小排」等招牌菜納入菜單，滿足饕客的味蕾；而為了搶攻小型尾牙商機，國賓明園西餐廳今年特別推出「第11位免費用餐」優惠，且只要訂滿20人即贈「明園平日午晚餐券」。

台北國賓飯店表示，大型企業再加碼，假日訂滿60人加贈「明園餐券6張與2,000元國賓現金禮券」，還能享啤酒暢飲及卡拉ok歡唱，自助餐菜色包含現切爐烤美國Prime牛小排、香煎鴨胸等頂級美饌。此外，餐飲實力堅強的台北國賓大飯店，也提供企業客製化尾牙春酒的外燴服務，不論粵菜、川菜、西餐都能量身打造。

國賓粵菜廳廣受政商名流喜愛的國際廳及聯誼廳，擁有華麗時尚的宴會空間、世大運等級豪華音響設備，更擁有全北市飯店最大LED電視牆。長熙春、富宜春包廂新穎大器，呈現高質感用餐氛圍，為企業頂級宴會首選。除此之外，去年甫全新設計改裝完工的四香廳，場地設計融合東、西方元素，時尚新穎帶有內斂的奢華感，可容納11桌，適合中型尾牙春酒宴。

為滿足饕客們挑剔的味蕾，國賓大飯店行政總主廚林建龍將經典傳統粵菜賦予新意，5桌以上每桌16,800元+10%起，另贈果汁無限暢飲及每桌兩瓶紅酒。訂位滿5桌贈送「龍蝦泡飯四人券1張」、10桌贈送「三館聯合住宿券1張+龍蝦泡飯四人券1張」、15桌贈送「三館聯合住宿券1張+花膠濃湯燉土雞券1張」、20桌贈送「三館聯合住宿券2張+黃金櫻桃鴨券1張」、30桌贈送「三館聯合住宿券3張+黃金櫻桃鴨券1張」。

(工商 )