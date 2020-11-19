健保會明天將討論健保費率調漲，今年受疫情影響，各方經濟條件不佳，但這次健保費調漲，連付費者代表都認為應面對健保財務問題，費率有其調整的必要，健保財務存在政府未實質支付健保支出36％、總額成長率高於GDP、安全準備金餘額水位及幾年平衡的爭議，其中又以安全準備金餘額在討論費率時，最易有著手空間，安全準備金降低一些，健保費率就可以少調一些，將成為此次費率調漲多少的討論重點。

健保委員滕西華表示，過去健保費的調漲，多受政治等因素干擾，這次疫情使得民眾及企業經受到影響，外界均認為不是健保費調漲的時機，但難能可貴的，付費者代表並不因而干擾不去面對健保財務，且有相當的意願支持健保費率調漲，只是調漲多少而已，這分理性討論健保費的收取是史上第一次，大家應要珍惜，也要給予肯定。

健保財務一直存在一些問題，其中又以政府未實質支付健保支出36％最受到詬病，全國產業總工會會員代表、健保委員趙銘圓認為，政府安全準備金之所以處於低水位，原因在於政府未遵守《健保法》規定，明定政府每年度負擔健保的總經費，不得少於每年度保險經費扣除法定收入後金額的36％。

但近年政府負擔健保經費，政府曾於2016年12月23日逾越《健保法》，修訂施行細則第45條，新增「其他法律規定」補助款項，將原住民健保費、65歲以上離島地區居民健保費、中低收入戶健保費等補助保險費列入已負擔保險費，混淆社會保險與社會福利經費，造成健保經費收入縮減。近年政府負擔健保經費實質比率為2016年33%、2017年33%、2018年32%、2019年32%。若能回歸政府負擔36%的規定，就不必調費率。

健保前委員謝天仁表示，健保費率調漲應與政治脫勾回到財務面，二代健保講求收支連動，健保費率是否應每年小漲微調或是以一屆委員任期2年調漲一次，大家應要來思考討論。政府未實質支付健保支出36％是長期以來的問題，一直在吃健保的豆腐，若能補實，健保費率或許就可以不用調了。

(中時 )