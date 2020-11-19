健保費率蠢蠢欲動，健保會明天將對健保費率調漲進行討論。由於明年健保總額成長率最後並未談定，兩案並陳分別為付費者代表的3.77％及醫界的4.73％，衛福部送健保會討論的初步費率也因而分為兩案，在安全準備金都是維持2個月的前提下，依付費者的成長率計算，健保費率應調至5.47％，若依醫界方案則為5.52％，對月薪42000元的上班族來說，一個月將增加98～105元的健保費。

相關人士指出，調漲健保費率大家均已有共識，只是調多調少而已，此次衛福部送出的健保費率調漲版本應是健保財務最宽鬆的估算，也就是最高的費率，亦即最後討論出來的費率有機會較5.47％及5.52％低，主要為安全準備金是否要2個月有相當的討論空間，依法最低只要1個月即可，甚至政府若願意由其他財源挹注，安全準備金要降至1個月以下也不無可能。

健保財務主要為量出為入，也就是預計明年要花多少錢，收多少錢，健保安全準備金主要為預備功能，實質上並不會用到這筆錢，一個月安全準備金需500億左右，少一個月的安全準備，預估費率即會明顯下降0.2~0.3％，在疫情未歇，各項經濟活動受到影響的前提下，調降安全準金備金水位，也可降低此次健保費率調漲對民眾的衝擊，提高民眾對健保費率調漲的接受度。而此次健保費率調漲能讓健保財務撐多少年？得視健保會討論的狀況而定。

至於外界關心，包括恢復檢驗部分負擔、拉高藥品部分負擔上限及取消慢箋免部分負擔等多項部分負擔調漲，是否會與此次健保費調漲也一併調漲？相關人士表示，由於衛福部有意讓健保費率於明年一月上路，方案若太複雜，要在這麼短的時間內上路不易，加上衛福部長陳時中對於部分負擔調漲的接受度一向不高，不排除此次只調漲健保費率，調漲部分負擔部分留待以後再說。

(中時 )