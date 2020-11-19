動畫電影「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」已拿下全台票房冠軍寶座，討論度極高，而男主角炭治郎的妹妹禰豆子模樣呆萌，更是不少人心目中的女神，也掀起了一股禰豆子風潮，不只周邊大賣，她成為許多人選擇Cos的對象，然而最近有網友起底禰豆子的聲優鬼頭明里，發現她宛如禰豆子本人一樣可愛。

26歲的鬼頭明里被譽為是「可愛與實力兼備」的聲優，2014年出道以來，由於聲線細膩可愛，她時常動畫萌角為配音，目前已經累積不少作品，除此之外，鬼頭明里的外型也十分出眾，甜美的臉蛋加上153公分的嬌小身材，讓網友大讚她根本是禰豆子的真人版化身。

鬼頭明里前陣子出了寫真集。(圖/翻攝自微博)

日前鬼頭明里上綜藝節目，應要求配音切換不同動漫角色，讓現場主持人和來賓都忍不住大讚她的堅強實力，且她不只是聲優，去年更以歌手身分出道，積極挑戰自己的不同可能性，更發行寫真集「Love Route」，大秀性感好身材，讓粉絲們一飽眼福。

鬼頭明里一路走來不容易，雖然她為了進入演藝圈，在高中畢業後就獨自到東京生活，也進入聲優演員培訓中心訓練，但出道以來接到的大多都是小角色，儘管如此她還是以多變的聲線完美詮釋不同角色，包括女孩、成年女性，甚至是男孩，如今又以禰豆子一角拿下「Newtype動畫大賞」女聲優獎冠軍，實力終於獲得肯定。

(中時新聞網)