NCC在昨(18)日召開記者會，正式宣布否決中天新聞台的換照案，中天新聞將在今年的12月11日執照到期，此消息引發全台輿論譁然，在野黨人士紛紛怒轟民進黨政府此舉是在鉗制台灣的新聞、言論自由；而也有許多人在觀望，NCC此案過後對其他新聞媒體是否將會「一視同仁」？

近來吵得沸沸揚揚的中天換照案，NCC終於在昨日宣布結果，中天新聞台因為「內控失靈」等原因，遭到7位委員一致否決，拒絕了中天新聞的換照申請，而中天新聞將在12月11日退出有線電視52頻道，成為台灣第一家換照失敗的新聞台。

NCC審查中天的過程之嚴厲，乃前所未見，這也讓外界相當質疑，整起事件是否「對人不對事」？未來其他新聞台換照時是否也將採用相同標準，公聽會公審、海量檢舉、高額裁罰、獨立審查人機制，這些「創舉」是否也將套用在其他新聞台上。

而在中天新聞台換照過後，下一波「換照潮」將在2023年到來，三立新聞台、TVBS新聞台、民視新聞台、年代新聞台等新聞台都將在這一年進行換照。

日前就傳出NCC對中天與其他電視台有「同罪不同罰」的問題，如今中天新聞台受到了最重的處分：不予換照，就讓更多人更加的憤憤不平，直呼要看NCC這群人到底會多麼雙重標準！更表示2023年過後2024年就是下一屆的總統大選，民進黨絕對會因此自食惡果！

(中時新聞網)