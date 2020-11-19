65歲的王伯伯，過去從事倉儲工作，經常連續站立超過3小時，整天下來站立時數超過10小時更是家常便飯，加上熱愛運動，偶爾放假時還會參加不少路跑活動，長期下來感到膝蓋內側反覆疼痛，就醫才發現已經是退化性關節炎。

(圖/常春月刊提供)

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉表示，退化性關節炎可分為原發性和次發性，前者多為老化造成，後者多因受傷、代謝性疾病等原因使關節軟骨遭破壞，而膝蓋卡卡、無法久站、蹲跪等，都是退化性關節炎的前兆，應特別當心。

隨著現今飲食西化、工作形態及需求所致，退化性關節炎已經不再是老年人的專利，且有年輕化的趨勢，因此如空姐、櫃姐、作業員、護理師等需要久站久走的族群，因膝蓋內外側受力不平均，造成膝蓋軟骨磨損，內側膝關節空間狹窄，膝內側軟組織受力增加，進而導致內側膝蓋疼痛。

除了減重、適當運動外，職能治療師施益湋建議，可以透過復健科醫師的診斷以及治療師量測足底壓力及矯正足型，將最佳的足弓支撐曲面製作成客製化足墊，不但可輔助足底筋膜與肌肉拉力，提供足跟與足弓吸收足部承重的衝擊力；再加上外側楔型設計，分散足底壓力及改變膝蓋內側受力，大幅減少足底及膝蓋的不適感，久站也不會怕。

此外，深受Ｏ型腿、扁平足、足底筋膜炎、脊椎側彎、骨盆歪斜等所擾的人，亦可依個人體型及足底受力狀況不同，透過客製化足墊來減緩症狀。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)