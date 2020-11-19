2004年，陳金火機車行內，貼在牆上的月曆明顯的被撕了一個截角，露出後方的水泥牆，截角處正是被害人的聯絡電話。（中時資料照，圖／馬瑞君攝）

2004年從兇嫌陳金火居家化糞池取出的大批物證，警方忙著一一拍照存證。（中時資料照，圖／吳進昌攝）

曾經震驚社會的台中縣龍井鄉殺人魔陳金火犯案進行分屍的機車行，被外界認為是凶宅，沒人敢住，在2005年以低於市價一半的價格430萬元賣出，買主是位在台北的賴姓服飾業者。賴先生認為這棟住宅地點在東海商圈，人潮多，適合作生意，至於外人好奇會不會被「騷擾」，賴姓業者當時說會在三樓設置佛堂，震住冤氣。

當年轟動社會的施姓女保險員慘境遭分屍的地點，位在龍井鄉凶嫌陳金火的機車行，陳金火和和廣德強兩人當年落網後，該棟住宅鐵捲門也一直深鎖，但外界一直認為是凶宅，沒人敢靠近，路人都是匆匆跑過去，不敢多停留半秒鐘。

事隔多年，陳家委由房仲業銷售，仲介業者也認定曾發生過命案，恐怕不易脫手，但在陳家堅持下還是簽了約，而且在房屋外牆掛上整面銷售看板和布條。

不過即使被當地人視為禁地，更是外界認為凶宅，卻因房價只有周遭市價的一半，因此吸引不少外來客詢問，一名在北部從事服飾的賴先生，經由媒體報導得知後，就專程南下實地了解。賴姓業者賴事後評估，該棟三樓透天，地點位在東海商圈，人潮多，是賣衣服的好地點，至於心裡會不會感到毛毛的，賴當時說不會，倒是他的朋友一直勸阻。

他說，看中這棟房子，價格低和地點合適是誘因，他根本不管凶不凶宅，在買下時就已規畫妥當，二樓作佛教文物館，三樓作佛堂，一樓作門市，他是虔誠佛教徒，他深信佛的力量，會壓制住一切。

(中時新聞網)