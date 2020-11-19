1.威致(2028)：列注意股，公布Q3每股賺0.61元，早盤仍不理外資連續三日賣超，續漲逾7%。

2.海光(2038)：今日線上法說登場，外資昨回頭買超92張將股價推上票面，今早續漲約5%。

3.車王電(1533)：外資連兩日買超，今早股價一度逆勢彈升近3.5%。

4.富邦媒(8454)：衝刺年底前業績，估營收年增3成，早盤續漲逾3%，挑戰月線。

5.辣椒(4946)：Q3單季轉虧為盈，每股盈餘1.22元，今起恢復普通股交易，股價跳空漲停鎖死。

6.華義(3086)：今起恢復普通股交易，股價疾拉漲停鎖死。

7.圓剛(2417)：新品搶攻4K時代霸主，早盤漲逾2%，收復10日線。

8.麗臺(2465)：挖礦潮蠢動＋輝達新品在即，早盤觸及漲停。

9.同致(3552)：外資連2日買超，早盤漲逾2%。

10.撼訊(6150)：比特幣飆漲帶旺板卡廠，早盤漲逾5%，登上百元關。

11.永豐金(2890)：法說報喜，Q3手續費收益同期高，早盤漲逾1%。

12.廣宇(2328)：Q4毛利率維持高檔，明年獲利動能看增，早盤爆量觸及22.05元漲停價，隨後維持約7%漲幅。

13.億麗(2443)：上市有價證券列為變更交易方法，股價重摔至3.4元跌停。

14.飛宏(2457)：外資連2日買超，人氣回籠，晨盤上漲近4%，站上所有短均。

15.萬海(2615)：Q4獲利淡季不淡，BDI指數上漲，早盤挾量翻紅上攻逾3%，再寫短波高點。

16.友達(2409)：面板雙虎Q4拚賺百億，今年有望轉盈，昨獲外資翻多買超2.5萬張，晨盤逆勢彈升逾3%，強過大盤。

17.洋華(3622)：營運持續改善，帶動近期股價強勁反彈，今拉出第三根漲停，登上波段高峰。

18.大學光(3218)：兩岸皆美，近日獲外資偏多操作，今放量衝高5%，重登300關。

19.台玻(1802)：用電大戶條款促漲，獲外資連4買，盤中獲大單敲進，股價急彈3.5%，寫2年高價。

20.友訊(2332)：獲外資連2買，早盤多頭發動快攻，股價急漲4%，衝逾6年高價。

(時報資訊)