POS廠虹堡(5258)2020年第三季營運表現持穩，稅後淨利0.47億元、每股盈餘（EPS）0.43元。配合擺脫中東客戶提列呆帳干擾，累計前三季稅後淨利1.34億元、每股盈餘1.51元，較去年同期虧損1.66億元、每股虧損1.86元大幅轉盈，續創近4年同期高點。

虹堡10月自結合併營收3.01億元，月減8.53％、年減12.91％，仍創同期次高。累計前10月合併營收29.01億元、年增8.62％，續創同期新高。虹堡25日受邀參與證交所「雲端暨資通訊」主題式業績發表會，說明營運概況及展望。

虹堡近期股價震盪墊高，今（19）日開高後一度勁揚4.78％至23元，隨後漲勢雖見收斂，仍維持逾2.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人本周轉多操作，迄今合計買超35張，其中昨（18）日買超23張。

虹堡第三季合併營收8.41億元，季減6.07％、年增7.9％，為近1年低點。不過，毛利率25.71％，優於第二季23.95％及去年同期4.43％。營益率5.23％，優於第二季4.43％、低於去年同期7.91％。

在本業獲利持穩、業外收益顯著增加挹注下，虹堡第三季歸屬母公司稅後淨利0.47億元，雖季減3.94％、仍年增達23.67％，每股盈餘0.54元，略低於第二季0.56元、優於去年同期0.43元，維持穩定表現。

累計虹堡前三季合併營收26.14億元、年增11.98％，改寫同期新高。毛利率26.4％、營益率5.62％，較去年同期轉盈、登近4年同期高點。配合業外收益年增近4.17倍，歸屬母公司稅後淨利1.34億元、每股盈餘1.51元，較去年同期大幅轉盈、登近4年同期高點。

觀察虹堡第三季各地區營收概況，以歐洲達2.55億元，季增52.71％、年增近1.08倍最強，台灣1.23億元，季增33.27％、年減0.9％居次。亞洲2.67億元，季減36.55％、年減4.68％，美洲1.95億元，季減8.84％、年減22.05％，表現明顯轉弱。

累計虹堡前三季以亞洲營收11.64億元、年增達31.73％，歐洲營收5.69億元、年增達73.82％，其他地區0.12億元、年增近1.97倍較強。台灣3億元、年減3.37％，美洲5.66億元、年減達29.8％，表現相對較弱。

虹堡8月受邀法說時表示，受惠北亞、北美洲、歐洲客戶需求帶動，使上半年營運動能續強，下半年仍有疫情持續干擾接單及出貨時程狀況，所幸接單狀況持穩，預期第三季營運將維持穩定，第四季至明年首季則維持審慎樂觀看待。

(時報資訊)