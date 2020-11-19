照明大廠中電前三季營收15.92億元、EPS從去年同期0.06元翻倍增加至0.19元，創近5年同期新高。19日下午參加證交所舉辦法說會，說明第三季財報及未來營運展望。

中電生產白幟燈泡等傳統照明起家，再跨到節能照明領域，比億光、南亞科及福華電子等廠商，晚進入LED照明市場，近年布局智慧LED照明市場，前10月營收17.4億元，比去年同期衰退10.85％，LED照明營收占比拉高至七成以上。

中電第三季合併營收5.45億元，營業淨利為0.21億元、本期淨利0.23億元，EPS為0.07元，與去年同期每股虧損0.06元相比，大幅好轉。前三季合併營收15.92億元，營業毛利4.42億元、營業淨利0.85億元、稅前淨利0.79億元、淨利歸屬母公司0.66億元，EPS從去年同期0.06元攀升至0.19元，創近5年同期新高。

中電指出，中電子公司東昕創新今年九月取得昕諾飛旗下具有62年歷史的歐洲沛亮（PILA）照明產品台灣代理權，第1批引進沛亮LED燈泡、燈管、嵌燈、支架燈、平板燈及投光燈等照明產品，開始在中電自有品牌的東亞照明部分經銷通路販售，效益逐漸顯現。

(工商 )