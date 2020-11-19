女星蔡閨以類似「唐老鴨」的聲音著名，近來因為公開本名為「蔡蠵龜」，可以免費登上龜山島引起討論，日前在節目上談到有次發現瞳孔都是洞，竟徒手將眼角膜撕掉，讓在場來賓聽完全都傻了眼。

蔡閨近來上節目《聽媽媽的話》，當天來賓討論與眼睛疾病相關話題，她表示有次「整個瞳孔都是洞」，當下以為是髒髒的東西，因此便徒手把「視網膜」撕下來，當下讓她直呼痛死了，並隨即到醫院掛急診，聽完蔡閨分享此經驗後，讓在場所有人都直呼難以置信，而她也藉此詢問專業醫師「視網膜剝離會怎樣？」得到的答案則是「會瞎掉」。

蔡閨表示之前發現「眼睛瞳孔全是洞 」。（圖／Youtube）

對此醫師做出專業解釋，表示眼角膜是在表面看得到之處，但視網膜則是在眼睛裡面最深層，因此蔡閨撕掉的應該是眼角膜不是視網膜，不過對於蔡閨徒手撕眼角膜一事，他強調是非常危險的動作，呼籲所有人要尋求專業醫師治療。

「蔡閨」因為本名「蔡蠵龜」，正好符合免費登上龜山島的資格，這也讓她在臉書曝心聲：「今天開始請稱呼我~『龜島主』」，簡短一句話看得出來難掩興奮之情。

(中時新聞網)