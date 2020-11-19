網路上最近流傳一張新台幣對比圖，稱只要鈔票右下方的圓字被擋住，就是假鈔！對此，事實查核中心詢問專家，他們都表示不建議只用這種方式來辨識假鈔，因為字體有可能因為磨損、印刷品質問題而少一半，不代表它就是假的。
社群平台上流傳著一張紙鈔對比照片，指稱有1比5的假錢流出，已有多人受騙，要大家收錢時注意「圓字被遮蔽了是假鈔」。然而《TFC台灣事實查核中心》在臉書指出，中央銀行券幣科的李襄理表示，從國外進口的空白紙鈔，右側的條狀箔膜就已經先印好，央行接著將中文字體及花紋印製上去，所以「壹仟圓」、「伍佰圓」等字體會在最上層不會被擋住。但偽鈔業者也會學央行把字體印在薄膜之上，害民眾上當，所以不建議把「紙鈔字體是否被擋住」當作判斷真假鈔的唯一標準。
那「圓」為何會被擋住？查核中心訪問郵幣社業者，指出一般真鈔「圓」字都會在上方，但因為是印上去的，難以保證每張鈔票的印刷品質及磨損程度。
假鈔該如何判斷呢？央行及郵幣社業者教大家，用3個口訣「看一看、摸一摸、轉一轉」辨識，只要紙鈔符合空白處有浮水印，字樣凸起、條狀箔膜有光影變化就是真鈔，反之則是假鈔。
文章來源：TFC 台灣事實查核中心FB
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。