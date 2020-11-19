網路上最近流傳一張新台幣對比圖，稱只要鈔票右下方的圓字被擋住，就是假鈔！對此，事實查核中心詢問專家，他們都表示不建議只用這種方式來辨識假鈔，因為字體有可能因為磨損、印刷品質問題而少一半，不代表它就是假的。

社群平台上流傳著一張紙鈔對比照片，指稱有1比5的假錢流出，已有多人受騙，要大家收錢時注意「圓字被遮蔽了是假鈔」。然而《TFC台灣事實查核中心》在臉書指出，中央銀行券幣科的李襄理表示，從國外進口的空白紙鈔，右側的條狀箔膜就已經先印好，央行接著將中文字體及花紋印製上去，所以「壹仟圓」、「伍佰圓」等字體會在最上層不會被擋住。但偽鈔業者也會學央行把字體印在薄膜之上，害民眾上當，所以不建議把「紙鈔字體是否被擋住」當作判斷真假鈔的唯一標準。

那「圓」為何會被擋住？查核中心訪問郵幣社業者，指出一般真鈔「圓」字都會在上方，但因為是印上去的，難以保證每張鈔票的印刷品質及磨損程度。

假鈔該如何判斷呢？央行及郵幣社業者教大家，用3個口訣「看一看、摸一摸、轉一轉」辨識，只要紙鈔符合空白處有浮水印，字樣凸起、條狀箔膜有光影變化就是真鈔，反之則是假鈔。

鈔票「圓」被擋住就是假鈔？央行：不要當唯一標準。(圖截自 TFC台灣事實查核中心FB)

(中時新聞網)