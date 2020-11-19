花蓮悅樂旅店青春背包客房採用鋪位型式，共有4、5、6人不同鋪位組合。（圖／花蓮悅樂旅店）

花蓮悅樂旅店的「書想室」可供住客休憩閱讀。（圖／花蓮悅樂旅店）

花蓮悅樂旅店的設計「潮」感十足，頂樓空間「放風去」讓旅人全然放鬆。（圖／花蓮悅樂旅店）

花蓮悅樂旅店的「同樂會」，為一共享空間，

位在花蓮市中正路的「花蓮悅樂旅店」，為花蓮最新的潮旅店。（圖／花蓮悅樂旅店)

花蓮新增潮旅店，為擴大搶攻國旅商機，遠雄遊憩休閒事業新創了輕奢旅店新品牌「悅樂旅店OLAH Poshtel」，首家「花蓮悅樂旅店」並於今（19）日開幕， 遠雄遊憩休閒事業副董事長武祥生表示， 悅樂旅店突破傳統飯店框架，希望融合永續環保的理念、共享空間的彈性，以及地方民宿的獨特在地體驗，為新世式旅人創造獨特旅宿體驗。

「悅樂旅店OLAH Poshtel」為繼遠雄悅來大飯店開業19年後，遠雄遊憩休閒事業再拓全新飯店品牌，飯店定位強調塑造兼具飯店房型與背包客鋪位的輕奢華青旅，鎖定追求符合預算與獨特旅遊體驗的年輕世代。飯店共有34間客房及30床舖位，平日最低740元起，更規劃自動入住設備、全館免費WIFI、藍芽音響、共享廚房、書房、交誼互動大廳、自助洗衣房、空中花園、免費租借單車等服務，步行10分鐘可抵達東大門夜市等熱門景點，標榜打造花蓮最潮旅店。

為慶祝首間飯店正式開幕，悅樂旅店同步啟動品牌會員計畫，透過LINE官方帳號即能輕鬆加入悅樂會員，每消費700元可累積點數並兌換拖鞋、馬克杯等品牌商品；同時更創台灣飯店先例，推出超狂會員專屬生日禮，凡年底前完成入會，可憑收到之電子住宿兌換券，免費兌換生日當月平日青春背包客房鋪位1晚，招待喜愛悅樂旅店品牌會員們，輕鬆漫步花蓮市區、探索在地美好生活的機會。

花蓮悅樂旅店共有青春背包客房、陽光客房、活力客房、精采四人房及歡樂四人房5種房型，空間約5.6坪至8坪不等，分別提供雙人與四人的不同住宿選擇。陽光客房、活力客房、精采四人房分別搭配1中床、2小床及2中床，設計師在有限空間採用沉穩的粉光牆面，搭配藍色漆面及多彩的客房小物，玩味組合出令人心情怡然的舒適風格。而最具特色的歡樂四人房，則藉由上下鋪的空間運用，打造創意的樓中樓設計，上層猶如孩子們的秘密基地、下層則是共聚的同歡中心，不論親子家庭、閨蜜、好友出遊都絕對愛上這樣的獨特氛圍。

此外，青春背包客房採用鋪位型式，共有4、5、6人不同鋪位組合，除房內規畫個人專屬的密碼置物櫃外，每個床位均設有遮簾、獨立可調式光源，還有多孔USB插座，可同時幫手機、筆電、行動電源等不同電子產品充電，滿足現代旅客多樣化3C使用需求。

武祥生說，遠雄遊憩休閒事業希望以「款待朋友」的精神傳遞服務，讓悅樂旅店能成為新世代旅客分享快樂，以及關懷彼此的場域。所以，悅樂旅店不僅堅持客房內僅供應可重複使用的環保玻璃水瓶，同時還設計週末開放客廳與社區鄰居分享空間、夜間隨機舉辦不插電表演，甚至籌備一系列「店長帶你玩」活動，邀請旅人一同探索最在地的私房野溪溫泉、祕境溯溪等獨家行程，希望讓到訪悅樂旅店的旅客，留下獨一無二的住宿回憶。

花蓮悅樂旅店共有青春背包客房、陽光客房、活力客房、精采四人房及歡樂四人房5種房型，空間約5.6坪至8坪不等，分別提供雙人與四人的不同住宿選擇。陽光客房、活力客房、精采四人房分別搭配1中床、2小床及2中床，設計師在有限空間採用沉穩的粉光牆面，搭配藍色漆面及多彩的客房小物，玩味組合出令人心情怡然的舒適風格；而最具特色的歡樂四人房，則藉由上下鋪的空間運用，打造創意的樓中樓設計，上層猶如孩子們的秘密基地、下層則是共聚的同歡中心，不論親子家庭、閨蜜、好友出遊都絕對愛上這樣的獨特氛圍。

此外，青春背包客房採用鋪位型式，共有4、5、6人不同鋪位組合，除房內規畫個人專屬的密碼置物櫃外，每個床位均設有遮簾、獨立可調式光源，還有多孔USB插座，可同時幫手機、筆電、行動電源等不同電子產品充電，滿足現代旅客多樣化3C使用需求。

(工商 )