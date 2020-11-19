YouTuber蕾菈（Lyla）有阿拉伯與台灣血統，因神似鄧紫棋，時常議論兩性話題一炮而紅。近日才歡度24歲生日的她，心情卻異常低迷，原來爸爸正在病床上昏迷，在媽媽請求下，蕾菈拍了一支非營利影片請大家幫忙祈禱，希望爸爸能早日醒來。

蕾菈18日PO出一支影片，面色凝重地表示，父親是老菸槍，腦幹中風插上鼻胃管，不慎被倒流的痰噎到，腦部缺氧數分鐘，雖然即時搶救回來，還是變成植物人，醫生通知家屬要有心理準備，爸爸可能不會再清醒，但蕾菈、媽媽及哥哥仍抱希望，「他心臟還在跳，為什麼要放棄他？」

蕾菈也提到爸爸是個保守的人，曾罵她拍片尺度太大，「以後有沒有男生還要娶妳做老婆？」為此父女倆冷戰至今已半年，蕾菈都沒有回家，想不到第二次見面，爸爸在病床上不太能說話，第三次甚至陷入昏迷。

對此蕾菈後悔不已，哽咽地說：「我甚至連『對不起，我愛你』這6個字、這麼簡單的話都說不出口，就算說出口了他也聽不到，就算他聽到了，他也醒不過來跟你說聲沒關係，你知道這是一件有多後悔的事情嗎？」她甚至自責，是不是讓爸爸氣過頭才會導致對方中風。

爸爸突病倒前幾天，媽媽告訴蕾菈他好像知道自己要怎麼了，突然一直說自己很愛女兒，怎麼可能會拒女兒千里之外，還叼念老婆都沒有關心蕾菈在外過得好不好，媽媽暗自傳訊息要她打電話回家，但蕾拉不為所動，冷淡的丟下「我很好，謝謝關心」，如今後悔莫及。

最後，她在媽媽的拜託下，拍了這支影片，希望能借助外界的力量帶來奇蹟，蕾菈懇請酸民們高抬貴手，「我也是人，而且在現在這個階段，我覺得我非常脆弱。」

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)