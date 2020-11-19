嘉義市消防局救護人員搶救受傷學生.（讀者提供）

嘉義市政府環保局垃圾車今天上午七點多與一部機車，在彌陀路與學府路的轉彎處相撞，柯姓與鍾姓兩名嘉義大學的學生騎機車，連人帶車摔倒，機車卡在垃圾車的車下，兩名學生分別有骨折、擦挫傷，送醫院急救，肇事原因由警方調查中。

(中時 )