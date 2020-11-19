垃圾車與機車相撞 嘉義大學兩學生受傷送醫 10:312020/11/19 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市垃圾車與機車相撞，消防人員搶救受傷學生.（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市消防局救護人員搶救受傷學生.（讀者提供） 嘉義市政府環保局垃圾車今天上午七點多與一部機車，在彌陀路與學府路的轉彎處相撞，柯姓與鍾姓兩名嘉義大學的學生騎機車，連人帶車摔倒，機車卡在垃圾車的車下，兩名學生分別有骨折、擦挫傷，送醫院急救，肇事原因由警方調查中。 (中時 ) #環保局 #垃圾車 #機車 #嘉義大學 #受傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吳宗憲摔車錄影半小時才就醫 今將赴醫院做腦部斷層檢查 08:252020/11/19 娛樂 裕隆新能源車布局 跳過油電 直上純電動車 04:102020/11/19 財經要聞 東大啦啦隊回來了 重現活力 04:102020/11/19 地方新聞 空手道少女2／憂比賽失利讓所有人失望 自卑感爆發世界賽前差點棄權 07:562020/11/19 社會 遭檢舉達人尾隨逼車 他轉方向盤閃避收3張罰單！提告仍慘輸 08:052020/11/19 社會 東海大學獲台灣永續典範大學獎 囊括三項永續大獎 08:582020/11/19 財經 環團呼籲政府 停止燃油機車購車補助 12:122020/11/18 政治 空手道少女3／花樣少女追夢節儉近乎苛刻 每月生活伙食費僅5000元 07:562020/11/19 社會 台灣企業永續獎 東海大學奪三大獎 04:102020/11/19 財經要聞 空手道少女1／女大生蝸居鐵皮屋顧癱嬤盲爺 征服心魔拚成國家代表隊 07:562020/11/19 社會 社會熱門新聞 酒精誤事！兩棲蛙人KTV傷警掐脖 軍方怒汰除 - 社會 國三少女逛耶誕城失聯4天 16歲少年認「啪啪」遭她父母提告 - 社會 墾丁龍磐公園發現頭顱 未見可疑刀痕只剩9顆牙 - 社會 遊覽車左轉視線死角 輾斃78歲婦人 - 社會 好膽？》二林洪若潭凶宅荒蕪5年 退休醫師千萬買下開趴破靈異 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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