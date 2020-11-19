2020年有些人因疫情被裁員，有人想換工作，卻一直找不到好職缺，或是在工作上，明明默默在耕耘，卻始終無法大展身手，2021年工作運勢是否會改善，十二星座中哪幾個會成為職場上的黑馬，搜狐網「花間雨屋星座」專欄近日也分享，擁有黑馬潛力的前三名。

1.摩羯座

摩羯座佔了黃道宮位第十宮（官祿宮），對於事業是否成功非常重視，雖然受到守護星土星的影響，但卻又時常遭遇困境與挫折，因此總是不顯眼的默默付出，然而這些磨難也造就他們堅毅且吃苦耐勞的性格，2021年會是最有潛力成為黑馬的星座。

2.射手座

射手座被守護星木星保護，生活中有時會遇到小幸運，因此無心插柳柳成蔭成為黑馬，被福星眷顧的射手座，也難免會遭人妒忌，建議射手座的朋友在平時，就應多做一些善事，善於化解矛盾，以免日後留下絆腳石，成為阻擋你道路上的危機。

3.水瓶座

處於黃道第十一宮的水瓶座，由於性格敢於探究、創新，在日常生活中，經常探索自我的人生價值，儘管有時會迷茫而無所適從，但只要一發現契機，就會立刻發揮自身的價值，因此在事業上非常敢衝，敢做別人沒做過的事情，獨具一格的作風也易受主管青睞，因此2021年也會是一匹黑馬。

(中時新聞網)