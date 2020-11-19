美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭政府18日就香港問題發表聯合聲明，重申對中國大陸採用新的規則來取消香港民選議員資格的嚴重關切。他們敦促中國大陸立即恢復這些立法會議員的職務。這5個國家除了是西方主要的發達國家以外，也是情報共享的「五眼聯盟」成員國。

據美國之音報導，美國國務卿與澳洲、加拿大、紐西蘭外長和英國外交大臣在18日發表的聯合聲明中說，在實施《香港國家安全法》和9月份的立法會選舉被推遲後，中國大陸政府用新規則取消香港立法會議員資格的決定，進一步損害了香港的高度自治、權利和自由，也違反了中國大陸的國際義務。

聯合聲明說，「中國此舉明顯違反了在聯合國登記並具有法律約束力的《中英聯合聲明》所規定的國際義務。它違背了中國對香港將享有『高度自治』以及言論自由的權利的承諾。」

大陸人大常委會11月11日以「危害國家安全」等理由，取消了4名香港泛民主派議員的資格。隨後，香港立法會全體泛民派議員集體辭職，以示抗議。

這5個國家的外長說，北京取消香港立法會議員資格的有關規定看起來是「一場旨在壓制所有批評聲音的協調行動的一部分」。聲明提到，此前，香港9月份的立法會選舉被推遲，一些當選立法會議員受到指控，而且也採取了損害香港新聞自由的活動。

此外，香港立法會3名前泛民主派議員18日被警察逮捕。據港媒報導，最近幾個月裡已經有多名泛民議員及議員助理遭到拘捕。

美、英、加、澳、紐這5個國家呼籲中國大陸政府停止破壞香港人民依照《聯合聲明》和《基本法》選出代表的權利。聲明表示，「為了香港的穩定和繁榮，中國政府和香港當局尊重香港人民表達合理關切和意見的渠道至關重要。」

聲明還說，「作為國際社會的主要成員，我們期待中國履行它的國際承諾以及對香港人民的責任。我們敦促中國中央政府重新考慮他們對香港民選產生的立法會採取的行動，並立即恢復這些立法會議員的職務。」

(中時 )