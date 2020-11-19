花蓮吉安五子命案的透天厝，自2006年5月事發以來靈異傳聞不斷，在歷經11年無人聞問後，2016年9月才以超低價售出，直到2017年新屋主入住。但11年期間，為了破除傳聞，當時花蓮縣警局耿繼文還親自入住一周，事後也有法師進行長期超渡，至今早已安然無恙。

轟動社會的花蓮五子命案，發生於2006年8月間，劉志勤、林真米夫婦疑因經商失敗欠債千萬元，將透天厝賣出後仍無法清償，在屋內殺害5名子女後，夫婦倆人間蒸發，直到2015年6月，劉志勤夫婦的屍骨被發現陳屍荒山，花蓮地檢署宣布偵結。

命案凶宅多年來始終不敢有人長住，當地甚至有了鬧鬼傳聞，地方民眾繪聲繪影，不僅左右鄰居個個心理七上八下，連凶宅屋主也面臨「租沒人租、買沒人買」的窘境，後來屋主友人也熱心在凶宅開設佛堂超渡冤魂，還同意讓這位善心的法師朋友長期辦法會，為此還到公證人處公證長期「無償使用」。

除了作法外，為了安定民並獲得破案靈感，當時的花蓮縣警局長耿繼文，甚至主動夜睡凶宅一周，並準備10餘組警察娃娃，分送給凶宅附近的左右鄰居鎮宅。

耿繼文住了一周後表示，連續6個晚上都是夜夜安眠，一覺到天亮，不僅沒有看到半個鬼影子，連有關案情的靈感、托夢都沒有，只有做了2個與命案無關的夢，一個是夢見自己長了翅膀打籃球，竟然還能飛過對手頭上灌籃得分。另個則是夢到自己在水泥地上種菜，還拿起鑽孔機拚命在地上打洞。

事後曾有一對母女入住，短暫不到半年又搬走，直到2017年房子整修，才證實有人將入住。據了解，當時即將入住的葉姓屋主知道這房子過去曾發生命案，為此還大費周章重新裝潢，房間全部煥然一新，完全看不出荒廢多年，從此並未在傳出任何亂力亂神傳聞。

(中時新聞網)