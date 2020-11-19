能源價格低於去年同期的8%，歐元區十月的通膨率出現負數，為連續第三個月出現負值，與四年來的低檔相當。

19個歐元區國家十月通膨率月增0.2%，年減0.3%，與九月年減幅度相當，並與11月初的估值相當。

歐盟統計局表示，食品、酒類和菸草上漲0.38%，為最終結果增加了0.19個百分點；但是能源價格年減8.2%，讓最終數值拖下0.81個百分點。另外，非能源工業產品也減少了最終通膨率0.03個百分點。

在除去波動性較高的能源和未加工食品的所謂核心通膨率上，十月月增0.1%，年增0.4%。

在一個排除酒類和菸草的更窄的指標，顯示通膨月增0.1%，年增0.2%。

歐洲央行一直希望通膨率維持在稍低於2%的正數範圍。

在個別國家方面，斯洛伐克、荷蘭、奧地利出現較高的通膨，分別為+1.6%、+1.2%、+1.1%。

希臘、愛沙尼亞、愛爾蘭則在出現較嚴重通縮，分別為-2.0%、-1.7%、-1.5%。

較大經濟體國家，德國出現-0.5%，法國為+0.1%。

(時報資訊)