櫻花(9911)第4季為傳統旺季，業績可望進一步走高，法人看好今年度營收可望續創新高，至於在獲利方面，在營業費用增加，以及業外轉投資櫻花大陸營運恐將出現虧損，今年度獲利恐將較去年衰退。今日股價雖開低，但跌幅控制在約0.5%之內，表現相對大盤抗跌。

第4季向來是傳統廚衛電出貨旺季，再加上不少建案整體廚房建案都搶在年底出貨，櫻花今年度營收有機會續創新高。不過，由於今年受各項投資計劃，拉高營業費用，及業外轉投資櫻花大陸受疫情影響營運呈現虧損，法人預期，全年獲利恐將會較去年小幅衰退。

展望明年度營運，疫情對景氣影響仍有不確定性，政府各項利多政策應該將會變少，但台灣櫻花在既有的營運模式下，本業營收應能保持每年穩定成長，且明年淨水器產品在全省通路大量設櫃及新品熱賣效益下，銷售預期將會隨著幅成長，櫻花家居也預期在明年開始營收進帳。

櫻花看好台灣每年超過百億的淨水市場商機，於去年8月推出淨水器新品，今年更開始積極於全省通路佈點「Sakura Water淨水專櫃」，截至目前已展櫃197家，年底前預計展櫃超過200家。今年前三季隨著新品熱銷及展櫃效益逐步發酵，淨水器銷售業績已較去年同期成長150%。

櫻花前3季營收45.7億，年增7.1%，EPS2.5元，年增2.9%，毛利率37.8%，較同期增加2.1%，營收獲利表現均創下同期歷史新高。

(時報資訊)