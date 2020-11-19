中鋼(2002)看好鋼市旺到明年第一季，今年可望達成獲利的目標。中鋼集團中鴻(2014)即將開出12月盤價，也可望挑戰連續第六個月漲價，今年營運同樣倒吃甘蔗，全年力拚轉盈。近期外資也持續回補此兩檔個股，推升股價。

中鴻將於本周五(20日)下午開出12月盤價，受惠於亞洲行情進一步走高，再加上國際扁鋼胚半成品供料吃緊，預期中鴻盤價「六連漲」，且漲幅有機會比原本預期的略高；市場預期熱軋主力鋼品每公噸將漲300元之上，漲幅逾1.6%。

繼中鋼上周五(13日)開出12月內銷盤價，包括熱軋等多項鋼品，平均每公噸小漲300元後，子公司中鴻也將於本周五開出12月內外銷盤價，將也是漲定了。

展望明年，中鋼指出，疫情仍是最大變數，若歐、美等重要鋼鐵消費地區疫情能緩和，明年鋼市大有可為。根據世界鋼鐵協會(WSA)預估，今年鋼鐵消費量將年減2.4%，明年將成長4.1%，消費數量由17.2億噸成長至17.9億噸。

今年下半年國際需求反彈，帶動國內下游產銷逐漸回復正常，預估需求可望持續；中鋼本季產品量俱齊揚，預計第四季銷售量提升至355萬噸；明年第一季鋼市能見度仍佳，中鋼預期明年首季整體銷量比本季再增加10~15萬噸。

中鋼、中鴻上半年受疫情影響，中鴻第三季營運轉盈，第四季獲利看增，全年可望逆轉為獲利。中鋼第三季稅前轉盈，稅後則小虧，全年亦可望逆轉為獲利。外資近20日買超中鋼達11萬餘張，推升股價回升至22元。外資近兩天買超中鴻共3650張，股價站穩票面後續攻。

(時報資訊)