標普道瓊指數公司宣布電動車大廠特斯拉將於12月21日納入標普500指數後，在摩根士丹利喊出加碼助攻下，特斯拉股價連續第二天勁揚，周三股價飆漲10.20%，收在486.64美元，逼近歷史高點。

摩根士丹利將特斯拉股票評級調升至「加碼」，大摩分析師Adam Jonas亦將特斯拉目標價上修至540美元，與周二收盤價相比，代表看好該檔股票還有22%的上漲空間。

該分析師表示，特斯拉正處於一個企業模式轉變的邊緣，從銷售汽車（數量Ｘ價格），到產生高利潤，以及經常性軟體與服務營收。

自標普道瓊指數公司周一晚間宣布這個投資人引頸期盼的消息後，特斯拉股價已上漲近20%。投資人看好特斯拉納入標普500指數後，將迫使指數型基金購買約500億美元的特斯拉股票，其投資組合才能符合該指數的權重變化。

特斯拉7月公布的第二季財報創下連續4個季度實現獲利的佳績，掃除納入標普500指數的主要障礙，令投資人看好特斯拉將納入該指數，並引爆搶購其股票的熱潮。不過，在標普道瓊指數公司宣布暫不將特斯拉納入標普500指數時，特斯拉在9月8日當天股價即暴跌21%，突顯出投資人對此有多麼失望。

今年以來特斯拉股價已經大漲約500%，市值達到4612.86億美元，成為到目前為止全球身價最高的汽車製造商，儘管其產量僅是豐田、福斯與通用等競爭對手的一小部分。

(時報資訊)