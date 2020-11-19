煉鋼需求增加，帶動周三國際鐵礦石價格走強；中國統計局公布最新數據顯示，中國10月份汽車產量較去年增加約11％，而冰櫃和冰箱的產量分別成長約82％和25％，提振市場樂觀情緒，令鋼廠煉鋼需求增加，因此帶動國際鐵礦石價格連漲3日。

周三(18日) 62%國際鐵礦石價約漲0.87%；65%國際鐵礦石價約漲0.8%；58%國際鐵礦石價約漲1%。

大連期交所1月鐵礦石期貨上漲1.5％；上海期交所螺紋鋼上漲0.5％，不銹鋼期貨下跌0.8％，熱軋板卷期貨收高0.4％。(商品行情網)

(時報資訊)