《商情》煉鋼需求增 帶動國際鐵礦石連3漲 10:342020/11/19 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 煉鋼需求增加，帶動周三國際鐵礦石價格走強；中國統計局公布最新數據顯示，中國10月份汽車產量較去年增加約11％，而冰櫃和冰箱的產量分別成長約82％和25％，提振市場樂觀情緒，令鋼廠煉鋼需求增加，因此帶動國際鐵礦石價格連漲3日。 周三(18日) 62%國際鐵礦石價約漲0.87%；65%國際鐵礦石價約漲0.8%；58%國際鐵礦石價約漲1%。 大連期交所1月鐵礦石期貨上漲1.5％；上海期交所螺紋鋼上漲0.5％，不銹鋼期貨下跌0.8％，熱軋板卷期貨收高0.4％。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #煉鋼 #約漲 #中國 #產量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》外資止步6連買 電金空「權」守13700 15:232020/11/19 財經 仁武產業園區未演先轟動 周邊房價悄悄漲 15:102020/11/19 財經 《電腦設備》虹堡營運持穩 前3季獲利登近4年高 10:172020/11/19 財經 中資大行買美元阻升人民幣 人行擬守6.55防線 04:102020/11/19 全球財經 權證星光大道－群益金鼎證券 智易 大啖網通升級商機 04:102020/11/19 證券．權證 北台灣新案價只有一種聲音：漲！ 首購買房退到蛋殼區 12:232020/11/19 房市新訊 《國際產業》4年來最慘！韓國粗鋼年產出恐不到7千萬噸 12:332020/11/19 財經 航運揚帆 新興、萬海權證買氣升溫 04:102020/11/19 證券．權證 櫃買債券發行 雙創高 04:102020/11/19 證券．權證 專家傳真－雙11下的省思 新零售下，綠色物流勢在必行 04:102020/11/19 專題周報 財經熱門新聞 砸3兆搶肥單？ 韓媒爆台積電死敵握EUV赴美製造晶片 - 財經 5年10億賭約誰贏了？ 格力20字酸小米：勝負已分 - 財經 美元前景太黑暗！這檔ETF大失血20億 人民幣續飆高 - 財經 報捷！高端於國際權威期刊發表COVID-19疫苗臨床前試驗數據 - 財經 - 工商 1支iPhone 12 Pro賣4.4萬 台積電究竟賺多少？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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