羽絨服製造商廣越(4438)總經理吳朝筆表示，公司取得宏昌生物醫療科技有限公司一半股權後，進入醫療服飾領域，生產中高階手術衣、鋪單、醫療組合包、滅菌與個人防護用品(PPE)領域。看好一次性不織布防護用品市場的穩定成長，目前中國拋棄式手術衣在醫院的滲透率僅約2~3%，台灣亦僅約1成，而歐美滲透率約7成，日本約9成；而該市場每年的複合成長率約3~5%。宏昌在滅菌廠具有競爭優勢，因此，明年廣越的營收再新添醫療服飾新動能。

吳朝筆表示，今年因疫情干擾，使原先烏克蘭和印尼投資設廠的規畫延宕。烏克蘭設廠是因應廣越大客戶MONTBELL的需求，廣越目前是MONTBELL的最大供應鏈。至於投資印尼計畫，原定選在中爪哇，金額3000萬美元左右，但也因疫情而被迫中斷。

今年對廣越而言是較辛苦的一年。吳朝筆表示，今年是廣越成立以來首次營收成長中斷的一年，戶外服飾銷售受到疫情衝擊，全年可能會有25%的年減；今年衰退最多的是PATAGONIA、高達5成，但明年訂單會成長6成；THE NORTH FACE明年訂單則成長3成；ADIDAS、UA、MONTBELL今年衰退不多，訂單要到明年才會確立；NIKE對明年表現仍保守，預估比今年減少1成。但也因為基期相對低，明年營收會有2位數成長，往年廣越營收最旺的月份為6~9月；而次旺季為5月和10月。

今年是否會辦尾牙，吳朝筆表示，8成會舉辦，至於外派在越南的60名台幹，因疫情緣故，今年至今尚未返台過，感謝台幹的辛勞，公司有給予獎金補助在地旅遊。

(時報資訊)