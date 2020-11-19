美籍華裔女星白靈，主演香港大導陳果的電影《墮胎師》，深刻的演技讓她入圍今年金馬影后，定居洛杉磯的她為參加頒獎典禮，早早來台隔離，直到昨天正式出關，馬上接受許多媒體採訪，白靈因此透露早年跟大導演李安之間，有著深刻的故事，笑稱：「他欠我一部電影」。

白靈接受《自由時報》專訪，聊到這次在片中飾演地下墮胎手，表示對於片中接受墮胎的女孩，那種糾結特別有感觸，自爆年輕時曾懷孕過，她想留但當時的男友不同意，也不敢跟爸媽說，於是拿掉了小孩，當年心裡是難受的，沒想到多年後會將這份心情，投射到《墮胎師》中，覺得接演這部片，根本冥冥中注定。

白靈如今54歲未婚，她表示自己喜歡小孩，也對婚姻有憧憬，談過幾次轟轟烈烈的戀愛，也幾度到了婚姻的邊緣，只是最後沒能修成正果，白靈覺得主因是自己還沒準備好，自認個性愛玩、瘋癲，就不像是很實際的人，「可以談戀愛，但哪裡像個妻子？」，也擔心結婚定下來，會失去自由，直言沒了自由，人生就沒趣了「失去詩意」，因此也就不著急了，交給宇宙安排。

至於這次來台，白靈趁機跟導演們喊話，歡迎他們私訊邀合作，也露透跟金馬主席李安早年有段淵源，白靈說當時李安拍代表作《喜宴》時，她當時的男友是負責這部片的音樂，某回李安來到他們的家，認識了白靈，知道她是演員，於是邀請她幫忙替女主角金素梅的角色錄製配音英文台詞，而當時的李安不如現在拍片能有很多金主慷慨出資，白靈透露是免費幫他做這份工，李安就跟她說：「那我之後拍戲，我找你當女主角」，白靈笑稱直到現在兩人都還沒合作過，喊話：「他還欠我一部電影！」，還說如果拿到金馬影后，她要在台上說這段故事。

(中時新聞網)