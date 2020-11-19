蘋果（Apple）旗下App Store的佣金，一直以來都維持在30%。在App Store逐漸壯大的趨勢裡，這條規定也是持續遭遇外界挑戰。蘋果稍早之前透過官網宣布，他們將推出「App Store 小型企業方案」，新方案主要內容是讓每年營收在 100 萬美元以下的小型企業的 App Store 佣金降至 15%。

蘋果指出，全新的「App Store 小型企業方案」將使在 App Store 上銷售數位商品與服務的絕大多數開發者受益，為他們降低付費 app 與 app 內購買的佣金。如果開發者在上一個日曆年度的收益為100 萬美元以下，他們即有資格參與該方案並降低佣金至 15％。因為佣金降低，蘋果認為在疫情影像下全球經濟面臨衝擊的前提下，許多小型和獨立開發者的數位業務將因此更有發展空間。此方案預計會在 2021 年 1 月 1 日推出。

Apple 執行長 Tim Cook 表示：「小型企業是我們全球經濟的支柱，也是全球社群創新與機遇的脈動。我們推出此方案，以協助小型企業主在 App Store 上寫下創意與繁榮的新篇章，並打造我們顧客喜愛的優質 app。App Store 一向是推動經濟成長、獨一無二的引擎，不但創造出數千萬個新的工作機會，並為任何有精彩創意的人士鋪下創業之路。我們的全新方案將該進展持續向前推進：協助開發者為小型企業提供資金、大膽實現新創意、擴大團隊規模，並繼續開發可豐富人們生活的 app。」

蘋果表示預定在 12 月初才會全面公布方案的詳細資訊，但是參與該方案標準很明確，包含以下幾點：（1）在 2020 年其所有 app 的收益在 100 萬美元以下的現有開發者，以及新加入 App Store 的開發者都符合降低佣金的資格。 （2）如果參與的開發者收益超過了 100 萬美元的門檻，則標準佣金費率將適用於該年度的剩餘時間。 （3）如果開發者的業務在未來的日曆年內跌至 100 萬美元以下，則他們可以在隔年重新獲得 15％ 的佣金資格。

針對銷售數位商品與服務並獲得超過 100 萬美元收益 (定義為開發者的佣金後收益) 的 app，App Store 的標準佣金費率仍為 30％。Analysis Group 於今年稍早進行的一項獨立研究發現，Apple 的佣金結構已成為 app 分發與遊戲平台的主流。

小型企業主將繼續受益於 Apple 無與倫比的開發者工具套件，包括開發應用程式、程式設計語言、安全的付款介面，以及超過 25 萬個 名為 API 的基本軟體建構基礎。Apple 致力於提供開發者相關工具，讓他們將自己的創意，落實為能夠改變世界的 app。像是 HealthKit 等各項工具可讓工程師安全存取健康資料，ARKit 使開發者得以探索擴增實境的新領域，而 Core ML 則利用機器學習的速度與智慧來協助開發者僅透過幾行程式碼即可建構強大的功能。

一直以來 App Store 的重要目標就是贏得使用者和開發者的信任。因此，App Store 上 180 萬款 app 中的每一款都會經歷審查程序，確保每款 app 均十分可靠、可依預期執行、沒有令人反感的內容，並遵循最高標準，以保護使用者的隱私與安全。

在App Store中發展業務的開發者，也同時受益於 App Store 的全球影響力。2008 年推出的 App Store，是世界上最活躍的 app 市場之一，目前提供 180 萬款 app，並且每週約有 5 億人次造訪。開發者為此平台開發的app，可涵蓋了全球 175 個國家或地區中超過 15 億部 Apple 裝置的使用者，使用 40 多種語言，提供 180 多種當地付款方式和 45 種接受的貨幣。在 2019 年，App Store 生態系統就促進了全球 5,190 億美元的商業交易，其中超過 85％ 的總收益僅來自第三方開發者和各種規模的企業。全新的「App Store 小型企業與個人開發者方案」將在此進展的基礎上，產生更多的數位商業與 app 創新、支援新工作，並協助小型及獨立開發者繼續為 Apple 使用者帶來精彩的軟體。

(科技)