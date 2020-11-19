A股開低 金融房產股偏軟 10:412020/11/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市19日開低，三大股指漲跌互見。上證指數開盤報3,339點，跌8點或0.25％；截至10點16分，報3,342.96點，跌4.34點，跌幅0.13％。 深成指開盤報13,633點，跌24點或0.18％；現報13,683.73點，止跌回升，上漲25.53點，漲幅0.19％。 創業板指數開盤報2,614點，跌5點或0.22％；現2,624.15點，上漲3.48點，漲幅0.13％。 各類股普遍下跌，煤炭、金融、房地產、有色金屬、水泥、化工、石油、電力股偏弱；鋼鐵股持穩。 (工商 ) #開盤 #漲幅 #A股 #房產 #偏軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股噴出 元大台股領航ETN再創新高 04:102020/11/19 證券．權證 權值龍頭股休息 太陽能族群活跳跳 11:132020/11/19 財經 美股下跌 台股加權指數受壓抑走跌 09:232020/11/19 財經 恒指開低走低 跌逾百點 10:402020/11/19 財經 美疫情惡化市場停看聽 台股成交量急凍 12:492020/11/19 財經 台股科技基金 5檔人氣高 04:102020/11/19 投資理財 A股三大指數開低走高 滬指午盤收漲0.11％ 12:132020/11/19 財經 估值＋旺季 亞洲科技股沾光 04:102020/11/19 投資理財 豐存股推圈存試算 不怕錯過震盪行情 16:382020/11/19 財經 追殺中概股 川普年底前推新規 04:102020/11/19 全球財經 財經熱門新聞 砸3兆搶肥單？ 韓媒爆台積電死敵握EUV赴美製造晶片 - 財經 5年10億賭約誰贏了？ 格力20字酸小米：勝負已分 - 財經 美元前景太黑暗！這檔ETF大失血20億 人民幣續飆高 - 財經 報捷！高端於國際權威期刊發表COVID-19疫苗臨床前試驗數據 - 財經 - 工商 1支iPhone 12 Pro賣4.4萬 台積電究竟賺多少？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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