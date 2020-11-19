大陸股市19日開低，三大股指漲跌互見。上證指數開盤報3,339點，跌8點或0.25％；截至10點16分，報3,342.96點，跌4.34點，跌幅0.13％。

深成指開盤報13,633點，跌24點或0.18％；現報13,683.73點，止跌回升，上漲25.53點，漲幅0.19％。

創業板指數開盤報2,614點，跌5點或0.22％；現2,624.15點，上漲3.48點，漲幅0.13％。

各類股普遍下跌，煤炭、金融、房地產、有色金屬、水泥、化工、石油、電力股偏弱；鋼鐵股持穩。

(工商 )

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