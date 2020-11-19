港股經歷連三日上漲，19日開低走低。恒指開低83點，報26,460點；國企指數開低48點，報10,591點。

截至10點28分，恒指報26,366點，下跌178.29點，跌幅擴大到0.67％。國企指數報10,545.96點，下跌94.09點，跌幅0.88％。

(工商 )

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