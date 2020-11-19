恒指開低走低 跌逾百點 10:402020/11/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股經歷連三日上漲，19日開低走低。恒指開低83點，報26,460點；國企指數開低48點，報10,591點。 截至10點28分，恒指報26,366點，下跌178.29點，跌幅擴大到0.67％。國企指數報10,545.96點，下跌94.09點，跌幅0.88％。 (工商 ) #恒指 #國企指數 #走低 #跌幅 #跌逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫紐約市關公立學校 美股收黑 06:122020/11/19 國際 史上新高 台股市值 進逼46兆 04:102020/11/19 財經要聞 台股科技基金 5檔人氣高 04:102020/11/19 投資理財 台股噴出 元大台股領航ETN再創新高 04:102020/11/19 證券．權證 美股下跌 台股加權指數受壓抑走跌 09:232020/11/19 財經 《美股掃瞄》紐約關學 美股大跌 08:522020/11/19 財經 《商情》需求提振 BDI指數上漲0.3％ 09:262020/11/19 財經 《電腦設備》綠能收割＋鍵盤暢旺 達方明年營運向好 09:262020/11/19 財經 東京奧運題材燒 炒旺富邦日本ETF 04:102020/11/19 專題周報 新興短期高收債 強化資產防禦力 04:102020/11/19 專題周報 財經熱門新聞 工具機業驚喊「被砍兩刀」 謝金河14字酸爆某位大咖 - 要聞 玩家怒了…顯卡、主機爆缺貨 台積電竟躺槍 - 財經 挖礦潮蠢動 台板卡廠紅了 - 財經要聞 - 工商時報 巴菲特怪怪的！買最多的股票竟是這檔 跌破眼鏡 - 財經 美中科技戰竟0：2？ 自家人爆重大戰略失敗內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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